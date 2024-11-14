FT: Німеччина вимагає від своїх портів не приймати російський газ

Міністерство економіки Німеччини попередило порти країни про те, щоб вони не приймали вантажі із скрапленим (зрідженим) природнім газом із РФ.

Про це пише Financial Times.

У листі від 6 листопада Мінекономіки Німеччини попередила компанію Deutsche Energy Terminal, щоб та не приймала жодних поставок російського СПГ. Таке попередження надіслали після того як компанія повідомила Берліну, що її імпортне підприємство в Брунсбюттелі збирається приймати російський вантаж.

У міністерстві заявили, що наказ було видано для захисту "вищих суспільних інтересів" країни, закликаючи оператора відмовитися від поставок СПГ з Росії до подальшого повідомлення.

У своєму листі міністерство зазначило, що якщо дозволити цю поставку, то термінал порушить саму причину, з якої він був створений: зробити Німеччину та ЄС у цілому "незалежними від російського газу".

Видання зазначає, що компанія оголосила про потенційні поставки із РФ у той час коли СПГ став "розмінною монетою" для ЄС і президентства Дональда Трампа, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула ідею заміни російського газу більшим імпортом із США.

Німеччина була найбільшим європейським імпортером російського газу до повномасштабного вторгнення Путіна в Україну в 2022 році. Коли РФ припинила постачання газу по трубопроводах до Німеччини та інших європейських країн, уряд почав шукати альтернативи та побудував серію терміналів для прийому вантажів газу морем.

Берлін не імпортував російський СПГ напряму після вторгнення Москви, і інструкція міністерства "гарантує, що так буде і надалі".

Проте німецька державна енергетична група Sefe має довгостроковий контракт на поставку СПГ з російського експортного підприємства на Ямалі, і, за даними аналітиків, вона спрямувала майже всі свої поставки на імпортне підприємство у Франції.

Там СПГ регазифікується та подається в об’єднану європейську газопровідну систему. Німеччина почала отримувати трубопровідний газ із Франції в жовтні 2022 року.

Міністерство економіки Німеччини відмовилося прямо коментувати лист, проте там зазначили, що "в принципі, це правильно, що Німеччина не імпортує російський газ, і також ясно [міністерству економіки], що це не повинно відбуватися через німецькі термінали".

Дані відстеження суден ще не виявили жодного судна, яке сб прямувало до Брунсбюттелю, хоча три судна, які покинули Ямал за останні дні, вказали, що прямують до Європи.

Навесні німецька енергетична компанія Uniper вимагала черезсуд у “Газпрому” відшкодування збитків у розмірі понад 15 млрд доларів після того, як той припинив поставки газу. Суд цю вимогу задовольнив, і російську компанію зобов'язали виплатити компенсацію.

Постачання російського газу до Європи торік скоротилося на понад 55%. Цифри показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського блакитного палива до Європи знизився до 77,6 млн кубометрів (млн кубометрів) у 2023 році зі 174, 8 млн кубометрів у 2022 році.