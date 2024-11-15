Король Чарльз ІІІ у день народження відкрив два центри роздачі їжі

Король Великої Британії Чарльз ІІІ у четвер взяв участь у церемонії відкриття двох продовольчих хабів в рамках своєї ініціативи із забезпечення харчування для тих, хто потерпає від бідності. Таким незвичним чином монарх відзначив свій 76-ий день народження.

Як пояснює CNN, фактичний день народження у суверенів не збігається з так званим "офіційним" і є звичайним робочим днем. На державному рівні вітають Чарльза влітку, коли погода на Туманному Альбіоні значно більш сприятлива для масштабних гулянь - так у 1748 році вирішив Георг ІІ, який теж, як і Чарльз, народився восени.

Попри це, офіційні медіа королівської родини все ж оприлюднили святкове фото та побажання у соціальних мережах, а принц та принцеса Уельські Вільям і Кетрін привітали короля з 76-літтям. Також на честь Чарльза пролунав військовий артилерійський салют у Ґрін-парку і задзвонили дзвони Вестмінстерського абатства.