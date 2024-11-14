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Британський мінфін анонсував найбільшу реорганізацію пенсійної системи за останні десятиліття

Лондон хоче створити пенсійні “мегафонди” для стимулювання економіки.

Британський мінфін анонсував найбільшу реорганізацію пенсійної системи за останні десятиліття
Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз
Фото: EPA/UPG

Велика Британія хоче створити низку “мегафондів” із новою інвестиційною потужністю до 102 мільярдів доларів у межах планів з найбільшої реорганізації пенсійної системи країни за останні десятиліття. Про це заявила міністерка фінансів країни Рейчел Рівз, пише Reuters.

Рівз перебуває під тиском, щоб вирішити проблему масового недоінвестування британськими пенсійними фондами у внутрішні активи, а нещодавнє скорочення асигнувань називають однією з причин слабкого економічного зростання Сполученого Королівства. 

Міністерка повідомила, що вона об’єднає близько 60 пенсійних схем із встановленими внесками та 86 пенсійних схем місцевого самоврядування, щоб зробити їх економічно ефективнішими та достатньо великими для фінансування амбітних проєктів.

“Бюджет минулого місяця закріпив основи для відновлення економічної стабільності та зміцнив наші державні послуги. Тепер ми йдемо до зростання”, ‒ йдеться у заяві Рівз.

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“Це починається з наймасштабнішого набору реформ на пенсійному ринку за десятиліття, щоб розблокувати десятки мільярдів фунтів інвестицій у бізнес та інфраструктуру, збільшити заощадження людей на пенсії та стимулювати економічне зростання, щоб ми могли покращити становище кожної частини Британії”, ‒ додала вона.

Очікується, що місцеві пенсійні схеми та пенсійні кошики зі встановленими внесками у Великій Британії керуватимуть 1,3 трильйона фунтів активів до кінця десятиліття, але багатьом фондам не вистачає коштів, щоб окремо займатися великими інвестиціями, такими як дороги, залізниці та аеропорти.

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