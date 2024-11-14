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Сенат може заблокувати призначення нового генпрокурора США

Принаймні так вважає його "заклятий друг" з Палати представників.

Сенат може заблокувати призначення нового генпрокурора США
Кевін Маккарті
Фото: EPA/UPG

Попри здобуття Республіканською партією більшості в обох палатах Конгресу, Дональду Трампу не гарантована підтримка усіх його кадрових рішень.

Як пише Bloomberg, сумніви стосуються кандидатури Метта Гетца, якого обраний президент хоче бачити новим генеральним прокурором. Згідно із законодавством США, затвердити його на посаді має Сенат.

Колишній спікер Палати представників Кевін МакКарті заявив, що цього не станеться. За його словами, відмова сенаторів підтримати Гетца "усім очевидна" - навіть попри те, що контролювати верхню палату будуть республіканці.

Така позиція конгресмена може відображати не загальнопартійний настрій, а особисту образу. Справа в тому, що саме Гетц був ініціатором відставки МакКарті з посади спікера Конгресу. 

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