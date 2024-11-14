Біткоїн пробив історичну позначку у 90 тисяч доларів

У середу найпопулярніша світова криптовалюта біткоїн встановила новий рекорд вартості за увесь час свого існування, вперше подолавши позначку у 90 тисяч доларів за одиницю.

Як пише Reuters, відтепер новим піковим показником цінності для біткоїна слугує число у 93 480 доларів. Лише за 9 днів з дня голосування на виборах у США криптовалюта додала аж 32% вартості.

На ринку фіксують бум і інших коїнів: на 37% зріс етеріум, а догікоїн, який активно промотує віднині один з найближчих соратників Дональда Трампа Ілон Маск, стрибнув аж на 150%.

Вартість криптовалют зростає через переконання, що республіканська влада у США буде прихильно ставитися до обігу коїнів, створить законодавчу основу для їх вільного використання та зберігання, а також залучить до блокчейнів великий бізнес та фінансові установи, які раніше ставилися до теми криптовалют з певною обережністю. Лунає навіть ідея створення стратегічного резерву біткоїнів для державної скарбниці.