Reuters: команда Трампа складає список офіцерів Пентагону для звільнення

Члени перехідної команди новообраного президента Дональда Трампа складають список військових офіцерів, яких потрібно звільнити. Можливо, звільнення торкнуться і Об’єднаного комітету начальників штабів, що стало б безпрецедентним "потрясінням" у Пентагоні.

Про це із посиланням на два обізнані джерела пише Reuters.

До складу Об’єднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери збройних сил США, а також керівники армії, флоту, морської піхоти, повітряних сил, національної гвардії та космічних сил.

Планування звільнень поки знаходиться на ранній стадії і може змінитися, коли адміністрація Трампа "набуде форм". Поки незрозуміло, чи сам майбутній президент підтримує такий план, хоча в минулому він активно критикував керівників оборонних відомств, які критикували його.

Розкриття планів щодо звільнення вищого керівництва збройних сил США відбулося через день після того, як Трамп обрав на посаду міністра оборони ведучого та ветерана Піта Хегсета, який заявив про готовність "навести порядок" у Пентагоні. Незрозуміло, чи може брак досвіду управління у Хегсета ускладнити його затвердження Сенатом і чи більш традиційна альтернатива для цієї посади призведе до таких масштабних звільнень.

Одне із джерел повідомило, що нова адміністрація, швидше за все, зосередиться на офіцерах американської армії, які вважаються пов’язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів Трампа. Союзники Трампа обвинувачують його в нелояльності до колишнього президента. Також зазначається, що Хегсет "націлився" на наступника Міллі, генерала ВПС Сі К'ю Брауна.

"Є дуже детальний список усіх, хто був пов’язаний з Міллі. І всі вони зникнуть", – сказали співрозмовники видання і додали, що начальники Об'єднаного комітету начальників штабів і всі заступники будуть негайно звільнені.

Деякі нинішні та колишні офіційні особи США применшують можливість таких масштабних звільнень, аргументуючи тим, що це б непотрібним і руйнівним у час "глобального безладу", коли в Україні та на Близькому Сході точиться війна.

Перше джерело повідомило, що бюрократично буде важко звільнити та замінити велику групу високопоставлених військових чиновників США. Цей співрозмовник припустив, що планування може бути "балаганством і позерством" союзників Трампа.

Але друге джерело каже, що, на думку команди Трампа, Об’єднаний комітет начальників штабів має скорочуватися через "бюрократичну надмірність". Такі скорочення можуть бути витримані в організації такого масштабу, як армія США, і незамінних людей немає.