У Брюсселі фермери протестували проти угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки

Фермери у Франції заявили, що вийдуть з мітингами наступного тижня.

Європейські фермери протестували вчора в Брюсселі проти угоди про вільну торгівлю ЄС-МЕРКОСУР з країнами Південної Америки, пише Reuters.

Фермери у Франції заявили, що вийдуть з протестами наступного тижня.

Бразилія наполягає на підписанні угоди ЄС-МЕРКОСУР до кінця листопада, доки вона головує у "Групі двадцяти" (G20). Прихильники угоди, зокрема Німеччина, каже, що угода відкриє більше ринків для їхнього експорту.

Тим часом Франція, найбільший виробник сільськогосподарської продукції в ЄС, намагається переконати інших членів блоку сформувати блок меншості проти угоди.

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі заявив, що Париж не може і не прийме угоду згідно з її нинішніми умовами.

Фермери кажуть, що угода з блоком МЕРКОСУР, який включає Бразилію, Аргентину, Болівію, Парагвай і Уругвай, створить нечесну конкуренцію для фермерів і виробників продуктів харчування у євроблоці, оскільки дозволить імпортувати великі обсяги продуктів, які не підпадають під такі ж жорсткі правила, з якими вони стикаються в ЄС.