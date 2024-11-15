​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?
Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

Мільярдер перебирає на себе все більше владних повноважень.

ЗМІ: Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
Ілон Маск
Фото: nzherald.co.nz

За інформацією американських медіа, майбутній співголова нового департаменту урядової ефективності США Ілон Маск цього тижня провів зустріч із послом Ірану в Організації Об'єднаних Націй.

Як пише Reuters, попри очікування, що за другої каденції Дональда Трампа на посаді президента політика Сполучених Штатів щодо Ірану стане жорсткішою, Маск нібито обговорював із дипломатом способи зняття напруження між двома державами. 

Активне втручання мільярдера вже не лише у внутрішню, але й зовнішню політику США, як пишуть ЗМІ, не залишається непоміченим і викликає роздратування в оточенні Дональда Трампа. Високопоставлені республіканці вважають, що Маск перебрав на себе забагато повноважень і ледь не оголосив себе заступником президента. 

Сам Трамп, як стверджують наближені до нього, цінує Маска, але жартує, що "не може його позбутися ось вже понад тиждень".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies