ЗМІ: Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

Мільярдер перебирає на себе все більше владних повноважень.

За інформацією американських медіа, майбутній співголова нового департаменту урядової ефективності США Ілон Маск цього тижня провів зустріч із послом Ірану в Організації Об'єднаних Націй.

Як пише Reuters, попри очікування, що за другої каденції Дональда Трампа на посаді президента політика Сполучених Штатів щодо Ірану стане жорсткішою, Маск нібито обговорював із дипломатом способи зняття напруження між двома державами.

Активне втручання мільярдера вже не лише у внутрішню, але й зовнішню політику США, як пишуть ЗМІ, не залишається непоміченим і викликає роздратування в оточенні Дональда Трампа. Високопоставлені республіканці вважають, що Маск перебрав на себе забагато повноважень і ледь не оголосив себе заступником президента.

Сам Трамп, як стверджують наближені до нього, цінує Маска, але жартує, що "не може його позбутися ось вже понад тиждень".