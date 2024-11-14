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У Шрі-Ланці розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах

Обраний у вересні президент острівної країни розпустив законодавчий орган майже на рік раніше, щоб отримати потужніший мандат для своєї політики.

У Шрі-Ланці розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах
Фото: EPA/UPG

У Шрі-Ланці розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах, повідомляє DW.

Виборці вирішать, чи отримає новообраний президент Анура Кумара Діссанаяке достатню кількість місць для просування своєї політики боротьби з бідністю та економічного відновлення.

Понад 17 мільйонів виборців обиратимуть депутатів до парламенту на п’ятирічний термін. На 196 місць претендує 8821 кандидат.

“Усі домовленості є, і ми закликаємо громадськість співпрацювати з нами, щоб забезпечити вільні та чесні вибори”, ‒ заявили у виборчій комісії.

Результати виборів очікуються в п'ятницю.

Лівого Діссанаяке обрали у вересні після того, як економічні проблеми острівної держави спричинили політичну кризу, яка змусила тодішнього президента Готабаю Раджапаксу піти у відставку у 2022 році, а потім усунула від влади попередній уряд Раніла Вікремесінге.

Коаліція “Національна народна сила” (NPP) Діссанаяке мала лише три з 225 місць у парламенті, що спонукало президента розпустити законодавчий орган майже на рік раніше, щоб отримати потужніший мандат для своєї політики. Він прагне просувати ініціативи з боротьби з бідністю, розширювати програми соціального забезпечення та боротися з корупцією.

Його головними опонентами є опозиційна коаліція “Samagi Jana Balawegaya” Саджита Премадаси та “Новий демократичний фронт”, який підтримує Вікремесінгхе.

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