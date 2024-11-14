Перед матчем за участі ізраїльської команди у Парижі розгорнули тисячі правоохоронців

Франція хоче запобігти сутичками, які тиждень тому сталися в Амстердамі.

Сьогодні ввечері у Парижі відбудеться футбольний матч Ліги націй між французькою та ізраїльською командами. Для гарантування безпеки у французькій столиці розгорнули тисячі поліцейських, пише BBC.

Тиждень тому в Амстердамі відбувся футбольний матч між амстердамським "Аяксом" і тель-авівським "Маккабі". Тоді відбулися сутички між пропаленстинськими демонстрантами і ізраїльськими вболівальниками, внаслідок яких п'ятеро ізраїльтян потрапили до лікарні, а 62 людей заарештували. Ізраїльських вболівальників переслідували вулицями Амстердама. Місцева влада заявила, що “фанати "Маккабі" самі брали участь у вандалізмі, зірвали палестинський прапор, напали на таксі та скандували антиарабські гасла”. Тоді вони стали мішенню для “невеликих груп бунтівників… піших, на скутерах або автомобілях”.

Париж охоронятиме 4 тисяч поліцейських

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс повідомив, що у місті буде патрулювати 4000 поліцейських. 2500 на стадіоні “Стад де Франс” у північному передмісті Парижа, а решта – у громадському транспорті та всередині столиці. Крім того, близько 1600 приватних охоронців чергуватимуть на стадіоні, а елітний антитерористичний підрозділ поліції охоронятиме гостьову ізраїльську команду.

Стадіон, який вміщує 80 тисяч, буде заповнений лише на чверть. Згідно з порадою Єрусалиму, очікується, що до Парижа поїдуть не більше 100 ізраїльських уболівальників, хоча гру можуть відвідати й інші ізраїльські фанати.

Поверненням антисемізму у Європу

Політики у всій Європі засудили “повернення антисемітизму”. Насильство між Ізраїлем та його сусідами на Близькому Сході може поширитися на весь європейський континент, зазначає BBC.

У Франції, Бельгії та Нідерландах мешкає велика кількість мусульман північноафриканського походження, і вони живуть поряд із набагато меншим єврейським населенням, яке здебільшого ідентифікує себе з Ізраїлем.

Щоб висловити солідарність із європейськими євреями після Амстердама, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає матч. До нього приєднаються прем'єр-міністр Мішель Барньє, а також попередні президенти Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі.

Уболівальникам повідомили, що перед грою у них перевірятимуть документи. Барам та ресторанам у цьому районі наказали закритися з полудня.

Додамо, вчора декілька тисяч пропалестинських та антирасистських організацій влаштували акції протесту у Парижі, приурочені до події. Почалися зіткнення, і поліція застосувала сльозогінний газ, коли протестувальники атакували McDonald's на бульварі Монмартр.

Фото: EPA/UPG