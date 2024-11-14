У Тбілісі суд відхилив всі позови щодо невизнання результатів парламентських виборів

Тбіліський міський суд не задовольнив позови грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів, пише видання News Georgia.

Загалом було 11 позовів від коаліцій “Єдність – Національний рух” та “Сильна Грузія”, а також Асоціації молодих юристів Грузії. Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії.

Позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними. Вони вважають, що таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені. Коли електронна урна забирала бюлетень з рамки-конверта, позначки маркера просвічувалися зі зворотного боку, а ті, хто був поблизу, могли легко здогадатися, за кого виборець проголосував.

Крім того, опозиція стверджує, що у день голосування виборча адміністрація замінила фірмові маркери постачальника обладнання Smartmatic на “небрендові”. Передбачається, що саме через це чорний круг було видно зі зворотного боку. У ЦВК заявили, що ця інформація “є повною брехнею і спрямована на введення суспільства в оману”. Там стверджують, що на дільницях використовувалися лише маркери, надані Smartmatic.

За підсумками 13-годинного засідання суддя Івері Абашидзе не задовольнив жодного позову. Усі скарги він вважав необґрунтованими.

Опозиція вважає, що рішення було замовленням керівної партії. Представниця “Єдності” Тамар Кордзая заявила, що суддя “навіть не прочитав доказів”. До речі, позивачі надали свідчення майже 60 осіб. Вони також наполягали на допитах членів окружних виборчих комісій та експерта, який підготував висновки щодо машин для голосування.

“Керівна партія ‒ у стилі Радянського Союзу. Сьогодні замість Комуністичної партії вона називається “Грузинська мрія”, яку очолює Бідзіна Іванішвілі. Вона встановлює повну диктатуру саме тому, що жодна скарга не була задоволена, жодного аргументу не було обґрунтовано. Суддю нічого не цікавило, доказів він не бачив і не читав, тому що питання вже вирішили”, ‒ заявила Кордзая.

Минулого тижня апеляційні суди у Тбілісі та Кутаїсі не задовольнили позови НУО та опозиції про визнання недійсними підсумкових протоколів виборчих дільниць. Остання можливість оскаржити результати виборів у суді з'явиться після оскарження підсумкового протоколу ЦВК.

Згідно із законодавством, виборча адміністрація має оголосити остаточні результати виборів не пізніше 21 листопада.