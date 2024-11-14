В Ірані анонсували відкриття "лікувальної клініки" для жінок, які не хочуть носити хіджаб

Оголошення зробили після появи інформації про те, що затриману за протест студентку перевели в психіатричну лікарню.

Іран планує відкрити "лікувальну клініку" для жінок, які відмовляються від примусового носіння хіджабу в громадських місцях. Про це оголосила голова Департаменту жінок і сім'ї Тегеранського штабу з просування доброчесності та запобігання пороку (яким прямо керує верховний лідер Алі Хаменеї) Мехрі Талебі Дарестані. Вона сказала, що клініка запропонує "наукове і психологічне лікування проти зняття хіджабу", пише The Guardian.

На це оголошення бурхливо відреагували іранські правозахисні організації. Іранська журналістка Сіма Сабет, яку минулого року зазнала замаху, назвала це рішення ганебним.

Іранський адвокат з прав людини Хоссейн Раїсі заявив, що ідея клініки для лікування жінок, які не дотримуються законів про носіння хіджабу, "не є ані ісламською, ані не узгоджується з іранським законодавством".

Про план відкриття цих "клінік" стало відомо після того, як студентку університету, яку заарештували за одиночний протест у Тегерані, перевели в психіатричну клініку. Дівчину затримали через те, що вона роздягалася до спідньої білизни на знак протесту проти нападу охоронців кампусу за порушення закону про носіння хіджабу. Державні медіа повідомили, що вона в психіатрії.

"Правозахисні групи, включно з Amnesty International, стверджують, що є докази тортур, насильства та примусового застосування ліків до протестувальників і політичних дисидентів, яких влада вважала психічно нездоровими та поміщала в державні психіатричні установи", – йдеться у матеріалі.

У 2022 в Ірані загинула 22-річна жінка Масхі Аміна, затримана за порушення закону про носіння хіджабу. Смерть жінки спричинал наймасовіші з 1979 року протести в країні. Масові акції тривали декілька місяців, але в грудні затихли через жорстке придушення протесті і страту їхніх учасників. Близько 20 000 людей було заарештовано під час заворушень, і щонайменше 500 вбито силами безпеки.