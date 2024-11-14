Відкриття бази США у Польщі підвищило її безпеку "у політичному сенсі"

Протиракетний щит не спрямований проти загроз з боку Росії.

Створення протиракетного щита та відкриття бази ВПС США в Редзіково підвищує безпеку Польщі у політичному сенсі. Адже елементи щита можуть боротися з ракетами, що летять з Близького Сходу в бік Європи і США, але він не спрямований проти загроз з боку Росії.

Про це заявив Войцех Лоренц, керівник програми міжнародної безпеки PISM у інтерв'ю РАР.

База в польському Редзіково оснащена системою Aegis Ashore. Вона є частиною міжнародної системи, призначеної для захисту Сполучених Штатів і Європи від атак балістичних ракет.

На думку експерта, створення щита підвищує безпеку в політичному сенсі, адже переговори зі Сполученими Штатами щодо цього будівництва проходили в той час, коли США скорочували свою присутність у Європі, а офіційною стратегією НАТО було побудова стратегічного партнерства з Росією.

Конструкція основи та інших елементів щита, розташованих серед іншого в Румунії та Туреччині, дозволяє боротися з ракетами, що летять з Близького Сходу в бік Європи і США, хоча в початково запланованому варіанті він призначався тільки для боротьби з ракетами, націленими на територію Штатів.

Самі по собі технічні характеристики протиракетного щита дозволять збивати лише балістичні ракети, запущені "десь біля Уралу", що є малоймовірним сценарієм. Проте війна в Україні показала, що більшу, реальнішу загрозу становлять ракети малої дальності "Іскандер", від яких цей щит навряд чи зможе захтистити.

Для нейтралізації таких загроз більше підходять мобільні радари та пускові установки – наприклад, система Patriot.