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Відкриття бази США у Польщі підвищило її безпеку "у політичному сенсі"

Протиракетний щит не спрямований проти загроз з боку Росії.

Відкриття бази США у Польщі підвищило її безпеку "у політичному сенсі"
Система ПРО "Aegis Ashore"
Фото: Сайт НАТО

Створення протиракетного щита та відкриття бази ВПС США в Редзіково підвищує безпеку Польщі у політичному сенсі. Адже елементи щита можуть боротися з ракетами, що летять з Близького Сходу в бік Європи і США, але він не спрямований проти загроз з боку Росії.

Про це заявив Войцех Лоренц, керівник програми міжнародної безпеки PISM у інтерв'ю РАР. 

База в польському Редзіково оснащена системою Aegis Ashore. Вона є частиною міжнародної системи, призначеної для захисту Сполучених Штатів і Європи від атак балістичних ракет.

На думку експерта, створення щита підвищує безпеку в політичному сенсі, адже переговори зі Сполученими Штатами щодо цього будівництва проходили в той час, коли США скорочували свою присутність у Європі, а офіційною стратегією НАТО було побудова стратегічного партнерства з Росією.

Конструкція основи та інших елементів щита, розташованих серед іншого в Румунії та Туреччині, дозволяє боротися з ракетами, що летять з Близького Сходу в бік Європи і США, хоча в початково запланованому варіанті він призначався тільки для боротьби з ракетами, націленими на територію Штатів.

Самі по собі технічні характеристики протиракетного щита дозволять збивати лише балістичні ракети, запущені "десь біля Уралу", що є малоймовірним сценарієм. Проте війна в Україні показала, що більшу, реальнішу загрозу становлять ракети малої дальності "Іскандер", від яких цей щит навряд чи зможе захтистити. 

Для нейтралізації таких загроз більше підходять мобільні радари та пускові установки – наприклад, система Patriot.

  • База США "Aegis Ashore" є частиною ширшого протиракетного щита НАТО, який, за словами альянсу, здатний перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності. Інші ключові елементи щита є у Румунії разом із есмінцями ВМС США, що базуються в іспанському порту Рота, і радаром раннього попередження в турецькому місті Куреджик.
  • "Aegis Ashore" призначений винятково для захисту. На двох пунктах перехоплення в Польщі та Румунії дислокується близько 200 військовослужбовців. Майданчик у румунському Девеселу працює з 2016 року.
  • Москва важала цей проєкт загрозою для Росії ще в 2007 році, коли база у Польщі була ще на стадії планування. У НАТО кажуть, що щит має суто оборонний характер.
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив раніше, що масштаби щита необхідно розширити, і Варшава обговорить це з НАТО та Сполученими Штатами.
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