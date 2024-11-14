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Чарльз Менсон в аудіозаписах з в'язниці розповів про невідомі раніше вбивства

Він нібито вбив кількох людей у Мексиці.

Чарльз Менсон в аудіозаписах з в'язниці розповів про невідомі раніше вбивства
Чарльз Менсон
Фото: twitter.com/CBSLA

Виявлено новий аудіозапис лідера секти Чарльза Менсона, у якому він схоже, зізнався у додаткових вбивствах, пише BBC.

Послідовники Менсона, відомі як “сім'я Менсона”, вбили дев'ятьох людей у 1969 році. Лідер культу керував вбивствами в надії, що вони почнуть расову війну. Він помер у в'язниці у 2017 році.

У нещодавно опублікованому аудіо, записаному під час перебування у в’язниці та представленому в новому документальному фільмі, Менсон розповідає про раніше невідомі вбивства.

“Розумієш, є ціла частина мого життя, про яку ніхто не знає”, ‒ говорить Менсон на одній із плівок, які є частиною нової документальної серії “Making Manson”.

“Я деякий час жив у Мексиці. Я їздив в Акапулько, викрав кілька машин… Взяв участь у кількох вбивствах. Я залишив свій .357 Magnum у Мехіко, і я залишив кілька мертвих людей на пляжі”, ‒ зазначив чоловік.

Також творці серії спілкуватися зі соратниками Менсона і його колишним співкамерником Філом Кауфманом.

“Чарлі дуже добре вмів бути злим і не показувати цього”, ‒ заявив Кауфман у тизері серіалу.

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“Сім'я Менсона” вбила дев'ятьох людей, включно з вагітною голлівудською актрисою Шерон Тейт, дружиною кінорежисера Романа Поланскі. Одна з молодих послідовниць Менсона, Сьюзен Аткінс, зарізала Тейт до смерті та нашкрябала “СВИНЯ” на вхідних дверях будинку кров’ю актриси.

Могила голлівудської актриси Шерон Тейт і її ненародженої дитини
Фото: EPA/UPG
Могила голлівудської актриси Шерон Тейт і її ненародженої дитини

Чотирьох інших людей у домі Тейта жорстоко зарізали. Наступного дня клан вбив заможне подружжя в Лос-Анджелесі ‒ Лено і Розмарі Лаб'янків.

Також серед жертв зловмисників ‒ Дональд Ши, голлівудський каскадер, і Гарі Гінман, знайомий групи. 

Менсон не був на місці вбивств, однак його засудили за вбивство через керування діями своїх послідовників.

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