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Норвегія знизила національний рівень загрози з високого до помірного

Високу загрозу ввели через підвищений ризик атак на єврейські та ізраїльські цілі.

Норвегія знизила національний рівень загрози з високого до помірного
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки Норвегії знизила оцінку національної загрози з високого до помірного, пише Reuters.

Осло 8 жовтня підвищило свою оцінку терористичної загрози до другого найвищого рівня за шкалою від 1 до 5 через підвищений ризик атак на єврейські та ізраїльські цілі.

“Пов’язані з Іраном актори, які зосереджуються на єврейських та ізраїльських цілях у Європі, представляють новий і незрозумілий елемент у картині терористичної загрози Норвегії”, ‒ йдеться в заяві Норвезької поліційної служби безпеки (PST).

Проте служба безпеки заявила, що з того часу було зроблено достатньо роз’яснень щодо невизначеностей, які призвели до підвищення рівня загрози.

“PST, зокрема, вважає, що пов'язані з Іраном актори становлять меншою мірою загрозу для єврейських та ізраїльських об'єктів у Норвегії”, ‒ йдеться у пресрелізі.

  • Тиждень тому в Амстердамі відбувся футбольний матч між амстердамським "Аяксом" і тель-авівським "Маккабі". Тоді відбулися сутички між пропаленстинськими демонстрантами і ізраїльськими вболівальниками, внаслідок яких п'ятеро ізраїльтян потрапили до лікарні, а 62 людей заарештували. 
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