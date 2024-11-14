Норвегія знизила національний рівень загрози з високого до помірного

Високу загрозу ввели через підвищений ризик атак на єврейські та ізраїльські цілі.

Служба безпеки Норвегії знизила оцінку національної загрози з високого до помірного, пише Reuters.

Осло 8 жовтня підвищило свою оцінку терористичної загрози до другого найвищого рівня за шкалою від 1 до 5 через підвищений ризик атак на єврейські та ізраїльські цілі.

“Пов’язані з Іраном актори, які зосереджуються на єврейських та ізраїльських цілях у Європі, представляють новий і незрозумілий елемент у картині терористичної загрози Норвегії”, ‒ йдеться в заяві Норвезької поліційної служби безпеки (PST).

Проте служба безпеки заявила, що з того часу було зроблено достатньо роз’яснень щодо невизначеностей, які призвели до підвищення рівня загрози.

“PST, зокрема, вважає, що пов'язані з Іраном актори становлять меншою мірою загрозу для єврейських та ізраїльських об'єктів у Норвегії”, ‒ йдеться у пресрелізі.