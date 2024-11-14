​Рютте назвав три основні питання до саміту НАТО в Гаазі. Перше - підтримка України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до саміту Альянсу, який відбудеться з 24 до 26 червня 2025 року в Гаазі, лідери мають домовитися з трьох питань. Першим він назвав підтримку України.

Про це він заявив під час спільної з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом пресконференції, що відбулася на Адазькій військовій базі, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі місяці нам потрібно буде обговорити кілька важливих питань. Звісно, насамперед, ми маємо переконатися, що Україна візьме гору, а Путін не переможе в Україні. Це абсолютний пріоритет номер один", - сказав Рютте.

Другим важливим питанням генсек НАТО назвав збільшення фінансування оборони країнами-членами Альянсу.

"Якщо відняти видатки США, то зараз у нас 2% у Європі як у НАТО, цього просто недостатньо. Тому нам потрібно буде обговорити питання про додаткові видатки", - пояснив він.

Третім важливим питанням Рютте назвав оборонне виробництво.

"Наразі ми виробляємо недостатньо. Нам потрібно більше робити для поповнення наших запасів, щоб бути готовими протистояти будь-якому противнику. Отже, ці два питання - оборонні видатки та оборонне виробництво. І все це, працюючи з нашими партнерами, ЄС, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Японією, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією, південним сусідством. Це вкрай важливо. Але оборонні видатки і нарощування оборонного виробництва - ми маємо це зробити", - підсумував генсек НАТО.

Саміт НАТО