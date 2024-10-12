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Зеленський: на Курщині були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі

Глава держави розповів про складну ситуацію на фронті, однак зауважив, що стійкість наших підрозділів має вирішальне значення.

Зеленський: на Курщині були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 жовтня, серед іншого, розповів про ситуацію на фронті, зокрема на Курщині. 

“Говорив з Головкомом Сирським: доповідь щодо всіх напрямків на передовій і нашої Курської операції. Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить”, – сказав президент.

Щодо Курської операції глава держави повідомив, що були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі.

 

“За цей тиждень ми додали Україні нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво. Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України”, – сказав Зеленський.

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