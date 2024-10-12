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Зеленський підбив підсумки закордонних поїздок: оборонні пакети, ППО та інвестиції

Президент відвідав Лондон, Париж, Рим і Берлін.

Зеленський підбив підсумки закордонних поїздок: оборонні пакети, ППО та інвестиції
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздок за кордон та зустрічей. 

Результатами він поділився у телеграмі.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", – зазначив глава держави.

Він додав,що представив партнерам деталі Плану перемоги.

"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", – додав Зеленський. 

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