Зеленський підбив підсумки закордонних поїздок: оборонні пакети, ППО та інвестиції

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздок за кордон та зустрічей.
Результатами він поділився у телеграмі.
"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", – зазначив глава держави.
Він додав,що представив партнерам деталі Плану перемоги.
"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", – додав Зеленський.
- За словами президента, він не обговорював із лідерами країн-партнерів припинення вогню у війні.
- Також він зустрівся із Папою Франциском і зазначив, що Україна передасть Ватикану список усіх журналістів, які зараз в російському полоні.
- А за результатами поїздки до Німеччини президент заявив, що до кінця року Україна отримає від Німеччини і партнерів ще один пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро.