Зеленський підбив підсумки закордонних поїздок: оборонні пакети, ППО та інвестиції

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздок за кордон та зустрічей.

Результатами він поділився у телеграмі.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", – зазначив глава держави.

Він додав,що представив партнерам деталі Плану перемоги.

"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", – додав Зеленський.