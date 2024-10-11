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Зеленський заявив, що план перемоги не замінює мирну ініціативу України

Цей план розробили для того, аби посилити позиції України заради наближення до миру. 

Зеленський заявив, що план перемоги не замінює мирну ініціативу України
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

План перемоги, який Президент України представляє союзникам, не замінює мирну ініціативу.

На цьому наголосив Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", - пояснив Зеленський.

Український президент підкреслив, що на зустрічі з канцлером ФРН представить йому план "як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну". 

"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році. І гарантувати неповторення агресії", - додав Зеленський.

  • Президент уже вкотре наголошує у своїх промовах, що Україна хоче завершити війну не пізніше 2025 року.
  • План перемоги він особисто представляє європейським лідерам після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Потім цей план обіцяє представити і українцям.
  • За даними газети Times, відомо про чотири основні пункти. Перший – це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО. Другий – продовження курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів. Третій – запит щодо конкретної передової зброї, а четвертий – міжнародна фінансова допомога економіки України.
  • Щодо другого саміту миру, то захід у листопаді, як очікували, не відбудеться. Про це нещодавно повідомила заступниця глави ОПУ Дарія Зарівна. За її словами, триває підготовка до проведення заходу. Росія ж заявляє, що брати участь у саміті не буде.
  • Попри це Зеленський обіцяє, що до листопада підготують формулу миру з усіма умовами справедливого завершення війни. Формула містить 10 пунктів.
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