Зеленський заявив, що план перемоги не замінює мирну ініціативу України

Цей план розробили для того, аби посилити позиції України заради наближення до миру.

План перемоги, який Президент України представляє союзникам, не замінює мирну ініціативу.

На цьому наголосив Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", - пояснив Зеленський.

Український президент підкреслив, що на зустрічі з канцлером ФРН представить йому план "як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну".

"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році. І гарантувати неповторення агресії", - додав Зеленський.