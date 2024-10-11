Зеленський заявив, що план перемоги не замінює мирну ініціативу України

План перемоги, який Президент України представляє союзникам, не замінює мирну ініціативу.
На цьому наголосив Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", - пояснив Зеленський.
Український президент підкреслив, що на зустрічі з канцлером ФРН представить йому план "як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну".
"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році. І гарантувати неповторення агресії", - додав Зеленський.
- Президент уже вкотре наголошує у своїх промовах, що Україна хоче завершити війну не пізніше 2025 року.
- План перемоги він особисто представляє європейським лідерам після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Потім цей план обіцяє представити і українцям.
- За даними газети Times, відомо про чотири основні пункти. Перший – це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО. Другий – продовження курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів. Третій – запит щодо конкретної передової зброї, а четвертий – міжнародна фінансова допомога економіки України.
- Щодо другого саміту миру, то захід у листопаді, як очікували, не відбудеться. Про це нещодавно повідомила заступниця глави ОПУ Дарія Зарівна. За її словами, триває підготовка до проведення заходу. Росія ж заявляє, що брати участь у саміті не буде.
- Попри це Зеленський обіцяє, що до листопада підготують формулу миру з усіма умовами справедливого завершення війни. Формула містить 10 пунктів.