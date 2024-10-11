Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вранці 11 жовтня прибув до Ватикану, де в Апостольському палаці зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про початок візиту повідомило італійське агентство ANSA. Зазначалося, що Зеленський втретє відвідує Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023.

Франциск і український президент також бачили один одного на двосторонній зустрічі 14 червня під час саміту G7.

Головною темою переговорів було звільнення полонених. У своєму Telegram Зеленський розповів, що проінформував Папу про загибель у російському полоні української журналістки.

Фото: Зеленський у Telegram Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском у Виткані

"Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії. Вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", – сказав президент.

Він додав, що в російському полоні перебуває не менше 400 жінок. Лише за офіційними даними Росія полонила 1700 цивільних українців. Однак реальне число може бути значно більшим. Окрім того, майже всі звільнені з російського полону потребують медичної допомоги і реабілітації.

Президент запросив представника Ватикану взяти участь у конференції з питань повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів.