У китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці

Посол України у Китаї Павло Рябікін і помічник міністра закордонних справ КНР Лю Бін

Посол України у Китаї Павло Рябікін зустрівся з помічником міністра закордонних справ країни Лю Біном, йдеться на сайті китайського МЗС.

Зустріч відбулася кілька днів тому. Лю зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами, а Пекін готовий співпрацювати з Києвом для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин.

Зі свого боку Рябікін заявив, що Україна надає важливого значення розвитку відносин з Китаєм і готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці в різних сферах між двома країнами.

Сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення української кризи, йдеться у пресрелізі.

Фото: МЗС Китаю

У вересні видання The Times написало, що західні чиновники вважають, що вони мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю в Росію, що може призвести до значної ескалації участі Пекіна у війні в Україні.

Reuters також повідомило, що Росія розгорнула секретний проєкт з виробництва бойових безпілотників у Китаї. У міноборони Китаю заявили, що не знають про російський проєкт на території країни.