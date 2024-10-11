Кабмін призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони

Він відповідатиме за європейську інтеграцію. До нині заступником з цих питань був Балануца.

Уряд призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

До цього він працював заступником міністра з питань стратегічної промисловості. Подання на нове призначення зробив міністр оборони Рустем Умєров, повідомили в Telegram МО.

Фото: Міністерство оборони в Telegram Сергій Боєв

У Мінстратегпромі він був заступником також із питань європейської інтеграції. Боєв отримав цю посаду в травні 2023.

З 2016 до 2022 Боєв мав керівні посади в НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укргазвидобування".

"Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління", – повідомили в міністерстві.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).