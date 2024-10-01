Уряд звільнив держсекретарку МО і лише одного з трьох поданих Умєровим заступників

Кабінет міністрів звільнив з посади державної секретарки міністерства оборони Людмилу Дараган, а також – заступника міністра оборони Станіслава Гайдера. При цьому двох інших заступників, подання на звільнення яких зробив Рустем Умєров, сьогодні на засіданні не звільнили.

У повідомленні представника Кабінету міністрів у Веоховній Раді Тараса Мельничука зазначені лише ці два прізвища. А Умєров вранці повідомив, що також звернувся до уряду щодо звільнення ще двох заступників – Олександра Сергія та Юрія Джигира.

При цьому щодо Гайдера він зробив примітку про переведення його на посаду керівника Офісу міністра, а стосовно кар'єри інших заступників він не уточнював.

Мельничук додав, що в.о. державного секретаря МО буде Нікітенко Нікіта.

Окрім Міноборони, заміну кадрів провели в інших міністерствах. Призначили:

Адаманова Едема Бекіровича заступником міністра охорони здоров’я України

Семенця Олександра Степановича заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Білецького Сергія Володимировича державним секретарем міністерства розвитку громад та територій України.

В інтерв'ю LB.ua Рустем Умєров пояснював, що після очолення міністерства замінив майже всіх заступників попереднього міністра, бо це ротація. Тоді "в спадок" після Олексія Резнікова залишився лише перший заступник.