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Порошенко виступив на політичній асамблеї ЄНП у Брюсселі

Експрезидент закликав майбутніх єврокомісарів відкинути страх перед Путіним і забезпечити перемогу України у війні

Порошенко виступив на політичній асамблеї ЄНП у Брюсселі
Петро Порошенко на асамблеї ЄНП
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі, де відбулася презентація кандидатів на посади Єврокомісарів від ЄНП.  Як відомо, Європейська народна партія отримала найбільше мандатів під час виборів до Європарламенту, тому більше ніж половину посад у Єврокомісії мають її представники. У тому числі й ключову посаду Президента ЄК вдруге поспіль посіла Урсула фон дер Ляєн

Як зазначає пресслужба "ЄС", виступаючи перед членами ЄНП, Порошенко закликав майбутніх єврокомісарів відкинути страх перед Путіним і забезпечити перемогу України у війні. Він також наголосив, що членство нашої держави в ЄС і НАТО є однією з головних умов перемоги над країною-агресором. 

«Путіна треба перемогти в Україні, а не в будь-якій іншій країні. Йому не потрібен ні Крим, ні Донбас, ні Запоріжжя, ні Херсон. Путіну взагалі територія не потрібна – йому потрібна перемога над демократією, над верховенством права, над міжнародним правом.  Перемога автократії», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що Європа має гроші, технології і чудових людей, але їм треба повчитися безстрашності у українців, бо Путін використовує страх як зброю.

«Сьогодні є велика відповідальність за наступні п’ять років Європейської Комісії, Європейського парламенту. Відбулися чудові вибори, і маємо відмінний результат.  Ви маєте довіру людей і маєте відповідати критеріям цієї довіри. Ви повинні бути готові взяти відповідальність за безпеку Європи», – закликав Порошенко євродепутатів.  

Він зауважив, що попри результати американських виборів європейці повинні бути готові діяти ефективно. 

«Наша  перемога над Путіним, над його режимом, над путінською Росією неможлива без вступу України в ЄС і без вступу України в НАТО. Ми повинні забезпечити максимальну швидкість переговорів про вступ до ЄС без будь-яких штучних перешкод. У той же час, процес приєднання має ґрунтуватися на заслугах – без заплющування очей на недоліки у фундаментальних принципах: у демократії, у верховенстві права, у незалежному судочинстві, правах людини, повазі до опозиції, у всіх європейських цінностях, які рухають нашу націю вперед», – вважає Порошенко. 

Довідка.  Європейська народна партія – це найбільше політичне об’єднання Євросоюзу, яке включає 84 партії та партнерів з 44 країн, Президента Європейської Комісії, Президента Європарламент та найбільшу групу у Європейському парламенті. «Європейська Солідарність» офіційно увійшла до Європейської народної партії у 2019 році.

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