​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
ГоловнаПраво

Генпрокурор Костін звільнив свого заступника Вербицького з органів прокуратури

Дмитро Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури.

Генпрокурор Костін звільнив свого заступника Вербицького з органів прокуратури
Андрій Костін, Генеральний прокурор України
Фото: Олександр Ратушняк

Генпрокурор Андрій Костін розповів “Суспільному”, що звільнив свого заступника Дмитра Вербицького.

Звільнення Вербицького відбулось після завершення службового розслідування щодо нього. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Щодо службового розслідування, яке було розпочато - воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького”, - повідомив Костін.

Сьогодні, 8 жовтня, Дмитро Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури, і Костін її підписав.

  • У травні цього року "Схеми" повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", придбаному його племінником за понад 2 млн гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.

  • Журналісти також звернули увагу, що Офіс генпрокурора, де працює Вербицький, здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні Державного бюро розслідувань проти "Коника" щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва.

  • У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. 

  • У червні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. 

  • А через декілька днів генеральний прокурор Андрій Костін наказав перекласти виконання обов’язків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників. 

  • Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який фігурував у журналістських розслідуваннях, пішов із посади 1 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies