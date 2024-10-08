Генпрокурор Костін звільнив свого заступника Вербицького з органів прокуратури

Генпрокурор Андрій Костін розповів “Суспільному”, що звільнив свого заступника Дмитра Вербицького.
Звільнення Вербицького відбулось після завершення службового розслідування щодо нього.
“Щодо службового розслідування, яке було розпочато - воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького”, - повідомив Костін.
Сьогодні, 8 жовтня, Дмитро Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури, і Костін її підписав.
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У травні цього року "Схеми" повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", придбаному його племінником за понад 2 млн гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.
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Журналісти також звернули увагу, що Офіс генпрокурора, де працює Вербицький, здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні Державного бюро розслідувань проти "Коника" щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва.
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У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.
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У червні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.
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А через декілька днів генеральний прокурор Андрій Костін наказав перекласти виконання обов’язків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників.
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Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який фігурував у журналістських розслідуваннях, пішов із посади 1 липня.