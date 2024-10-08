Генпрокурор Костін звільнив свого заступника Вербицького з органів прокуратури

Генпрокурор Андрій Костін розповів “Суспільному”, що звільнив свого заступника Дмитра Вербицького.

Звільнення Вербицького відбулось після завершення службового розслідування щодо нього.

“Щодо службового розслідування, яке було розпочато - воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького”, - повідомив Костін.

Сьогодні, 8 жовтня, Дмитро Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури, і Костін її підписав.