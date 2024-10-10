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ВР схвалила законопроєкт про проходження іноземцями військової служби за контрактом

Підтримали законопроєкт 276 народних депутатів.

ВР схвалила законопроєкт про проходження іноземцями військової служби за контрактом
Український військовий, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Верховна Рада прийняла вцілому законопроєкт щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії №12023.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в цілому #12023 внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства", – написав Железняк у телеграмі. 

Підтримали законопроєкт 276 народних депутатів.

Як додав Гончаренко, цей законопроєкт є важливим документом, оскільки його головною ідеєю є  дозвіл залучення іноземців "не тільки як солдатів та сержантів, але й як офіцерів".

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що  документом пропонується визначити можливість комплектування посад осіб офіцерського складу Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України іноземцям та особам без громадянства. 

Також пропонують в’їзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в Україні, забезпечувати за паспортом та військово-обліковим документом (службовим посвідченням).

"Необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу Збройних Сил України та інших військових формувань як шляхом проведення додаткових заходів мобілізації, так і за рахунок залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх бажаючих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства", – йдеться у пояснювальній записці. 

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