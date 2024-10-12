Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 жовтня розповів, що Україна і Франція опрацьовують створення спільних виробництв.

“За цей тиждень ми додали Україні нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво. Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України”, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українська промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності держави.

“Але водночас є багато партнерів, які з обʼєктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї: не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз – в обороні, в наших активних діях. Є лідерство країн, яке обʼєднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи”, – сказав Зеленський.

Він подякував кожному партнеру України, який вже інвестував в українську «оборонку». За його словами, Україна вже значно збільшила виробництво, зокрема, дронів завдяки таким інвестиціям.

“Зараз у Франції ми говорили про нову модель взаємодії – про створення спільних українсько-французьких виробництв у нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується”, – розповів Зеленський.

Він зазначив, що вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель зараз розглядають як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.

“Дуже розраховуємо на цей результат для України, і це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей”, – зазначив глава держави.