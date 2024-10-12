Головне за суботу, 12 жовтня: бої на Курахівському напрямку, ситуація на Курщині, підсумки європейського турне Зеленського

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 жовтня зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару трьома ракетами, 61 авіаудару, скинули 106 КАБ, також задіяли 399 дронів-камікадзе. Ворог здійснив 3275 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Нашими захисниками на цей час відбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 жовтня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздок за кордон та зустрічей.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", – зазначив глава держави у телеграмі.

Він додав,що представив партнерам деталі Плану перемоги.

"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", – додав Зеленський.

У Курській області РФ ситуація постійно змінюється, водночас там продовжуються активні бої. У Центрі протидії дезінформації закликають не робити поспішних висновків.

"У Курській області тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм", — зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Очільник ЦПД додає, що ситуація на Курщині динамічна, тому важливо не фіксуватися на окремих висновках.

"Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все як хотілося їм", — ідеться у повідомленні.

Суд у Тбілісі оштрафував три грузинські телеканали за відмову розміщувати в ефірі політичний ролик правлячої партії "Грузинська мрія". У відео протиставляють кадри зруйнованих через війну будівель в Україні і неушкоджені будинки Грузії, пише Formula.

Тбіліський міський суд оштрафував на 5000 ларі (близько 1800 доларів США) телеканали "Формула" , Головний канал і "Перший телеканал" за невиведення в ефір пропагандистського ролика від "Грузинської мрії". Суд задовольнив клопотання Комісії з комунікацій, і тепер телеканали зобов'язані негайно виконати рішення і випустити політичну рекламу.

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