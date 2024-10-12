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Центр стратегічних комунікацій попередив, що Росія розповсюджує фейки щодо Плану перемоги Зеленського

Цього разу ворог використав для пропаганди колишнього прес-аташе донецького ФК “Шахтар”.

Центр стратегічних комунікацій попередив, що Росія розповсюджує фейки щодо Плану перемоги Зеленського
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Росія розповсюджує фейки щодо Плану перемоги президента Володимира Зеленського. Про це попередив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури. 

“Зеленський не оприлюднює План перемоги, адже відчуває, що програв”. Це – ворожа нісенітниця.

Брехня: Зеленський відкладає оприлюднення Плану перемоги України, тому що розуміє, що справи його кепські й необхідно щось робити – запустити якусь кампанію, що План перемоги готовий, і якось натиснути психологічно на західних спонсорів. Таке кремлівським пропагандистам заявив «журналіст» Руслан Мармазов.

Правда: Мармазов був досить відомою особою у вузьких колах української спортивної журналістики, 10 років працював прес-аташе донецького ФК «Шахтар». Але у 2015 році втік до Росії, звідки почав поливати брудом і Донецьк, і Україну. Мармазов відомий своїми проросійськими поглядами.

Зокрема, він висловив підтримку так званій «ДНР» і стверджував, що його ніхто не звільняв з донецького клубу, а залишив його «за власним бажанням під тиском політичної ситуації» – у дійсності його з ганьбою вигнали з клубу за пияцтво і непристойну поведінку.

У Центр стратегічних комунікацій зазначили, що у 2019 році він через путінську спрощену процедуру отримав російське громадянство. Та в самій Росії він, за великим рахунком, виявився нікому не потрібний. Тому зараз Мармазов поневіряється різноманітними інформаційними сміттярками, які залюбки публікують його маразматичні «думки».

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