Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями, – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що президент Володимир Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями.
“Основні напрямки вже презентовані. Можливо, без цифр якихось. Все, що стосується політичного примусу, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі будуть у партнерів. Щодо більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів, тому що це важливо. Важливо розуміти, на якому етапі війни і що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе”, – сказав Подоляк.
Він зазначив, що акценти основні вже зрозумілі, але глава держави надасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива. Чому це паралельно йде: є Формула миру, яка чітко фіксує позицію України щодо переговорного процесу, на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було спекуляцій щодо того, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати.
“Я думаю президент таку презентацію проведе найближчими днями”, – сказав Подоляк.
- Президент уже вкотре наголошує у своїх промовах, що Україна хоче завершити війну не пізніше 2025 року.
- План перемоги він особисто представляє європейським лідерам після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Потім цей план обіцяє представити і українцям.
- За даними газети Times, відомо про чотири основні пункти. Перший – це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО. Другий – продовження курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів. Третій – запит щодо конкретної передової зброї, а четвертий – міжнародна фінансова допомога економіки України.
- Щодо другого саміту миру, то захід у листопаді, як очікували, не відбудеться. Про це нещодавно повідомила заступниця глави ОПУ Дарія Зарівна. За її словами, триває підготовка до проведення заходу. Росія ж заявляє, що брати участь у саміті не буде.
- Попри це Зеленський обіцяє, що до листопада підготують формулу миру з усіма умовами справедливого завершення війни. Формула містить 10 пунктів.