Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями, – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що президент Володимир Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями.

“Основні напрямки вже презентовані. Можливо, без цифр якихось. Все, що стосується політичного примусу, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі будуть у партнерів. Щодо більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів, тому що це важливо. Важливо розуміти, на якому етапі війни і що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе”, – сказав Подоляк.

Він зазначив, що акценти основні вже зрозумілі, але глава держави надасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива. Чому це паралельно йде: є Формула миру, яка чітко фіксує позицію України щодо переговорного процесу, на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було спекуляцій щодо того, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати.

“Я думаю президент таку презентацію проведе найближчими днями”, – сказав Подоляк.