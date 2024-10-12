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Порошенко передав підрозділу Сил безпілотних систем автотехніку і генератори

Військовим привезли дефіцитний паливозаправник, вантажівку, пересувну авторемонтну майстерню, генератори. 

Порошенко передав підрозділу Сил безпілотних систем автотехніку і генератори
Автотехніка для СБС
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко передав одному з підрозділів Сил безпілотних систем паливозаправник, пересувну майстерню, вантажівку і генератори. Про це повідомляє пресслужба «ЄС». 

Сили безпілотних систем — найновіший, щойно сформований рід військ у ЗСУ, тому потребує багатьох необхідних речей.

Порошенко передав техніку підрозділу Сил безпілотних систем
Фото: eurosolidarity.org
Порошенко передав техніку підрозділу Сил безпілотних систем

«Ми вже маємо хороший досвід співпраці. Тут служать члени нашої команди, тому одразу почали спілкуватися як рідні. Ну й допомагати відповідно. Сьогодні привезли хлопцям дефіцитний паливозаправник, вантажівку, пересувну авторемонтну майстерню, генератори. Все за списком, як і просили. Підрозділ новий і потребує дуже багато всього, тому продовжимо співпрацю», – написав експрезидент у соцмережах.

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