Порошенко передав підрозділу Сил безпілотних систем автотехніку і генератори

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко передав одному з підрозділів Сил безпілотних систем паливозаправник, пересувну майстерню, вантажівку і генератори. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».



Сили безпілотних систем — найновіший, щойно сформований рід військ у ЗСУ, тому потребує багатьох необхідних речей.

Фото: eurosolidarity.org Порошенко передав техніку підрозділу Сил безпілотних систем

«Ми вже маємо хороший досвід співпраці. Тут служать члени нашої команди, тому одразу почали спілкуватися як рідні. Ну й допомагати відповідно. Сьогодні привезли хлопцям дефіцитний паливозаправник, вантажівку, пересувну авторемонтну майстерню, генератори. Все за списком, як і просили. Підрозділ новий і потребує дуже багато всього, тому продовжимо співпрацю», – написав експрезидент у соцмережах.

