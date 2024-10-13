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Впродовж доби росіяни завдали понад 300 ударів по Запорізькій області

Внаслідок обстрілів надійшло майже 100 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Впродовж доби росіяни завдали понад 300 ударів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російські окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Кількість постраждалих внаслідок ранкового авіаудару по Запоріжжю 12 жовтня зросла до чотирьох.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, окупанти здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці, ще170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове,  Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також ворог здійснив 19 обстрілів РСЗВ по Новоукраїнці, Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці.

133 артобстрілів завдано ворогом по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки,  Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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