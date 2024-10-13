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Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 росіян

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила втратила вже близько 668 930 військових.

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 росіян
Фото: EPA/UPG

Сили оборони за добу ліквідували ще 1300 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 668 930 військових.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 668 930 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8971 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
  • артилерійських систем – 19410 (+29) од,
  • РСЗВ – 1231 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3435 (+1)

Дані уточнюються.

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