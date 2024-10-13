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Ворог атакував Дніпропетровщину із РСЗВ "Град" та дронами

Під обстрілами знову опинилася Нікопольщина.

Ворог атакував Дніпропетровщину із РСЗВ "Град" та дронами
Фото: Facebook/Сергій Лисак

Ввечері та вночі під обстрілами російської армії опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та дрон-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Вдарили по райцентру, а також Марганецькій та Покровській громадах", — ідеться у повідомленні.

Населені пункти Нікопольщини опинилися під ударами важкої артилерії. Ворог також застосував РСЗВ "Град" та дрон-камікадзе. 

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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