Ворог атакував Дніпропетровщину із РСЗВ "Град" та дронами

Ввечері та вночі під обстрілами російської армії опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та дрон-камікадзе.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері та вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Вдарили по райцентру, а також Марганецькій та Покровській громадах", — ідеться у повідомленні.
Населені пункти Нікопольщини опинилися під ударами важкої артилерії. Ворог також застосував РСЗВ "Град" та дрон-камікадзе.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
- 12 жовтня над Дніпропетровщиною збили три ворожі дрони.