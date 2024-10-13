Ворог атакував Дніпропетровщину із РСЗВ "Град" та дронами

Під обстрілами знову опинилася Нікопольщина.

Ввечері та вночі під обстрілами російської армії опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та дрон-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Вдарили по райцентру, а також Марганецькій та Покровській громадах", — ідеться у повідомленні.

Населені пункти Нікопольщини опинилися під ударами важкої артилерії. Ворог також застосував РСЗВ "Град" та дрон-камікадзе.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.