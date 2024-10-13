Російська армія вбила двох мирних жителів Донеччини

Впродовж минулох доби 12 жовтня росіяни вбили та поранили 13 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 12 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Курахівці та Улакли", — написав Філашкін.
Ще 11 цивільних дістали поранення.
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2810 людей, ще 6289 — поранені. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- На автодорозі між с. Улакли і с. Дачне Волноваського району FPV-дрон росіян влучив у цивільне авто. Загинув 19-річний водій.
- Також російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки отримала важкі поранення 84-річна жінка. Він цих травм вона померла.