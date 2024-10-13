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Російська армія вбила двох мирних жителів Донеччини

Одинадцять людей зазнали поранень.

Російська армія вбила двох мирних жителів Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Впродовж минулох доби 12 жовтня росіяни вбили та поранили 13 мирних жителів Донецької області. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 12 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Курахівці та Улакли", — написав Філашкін.

Ще 11 цивільних дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2810 людей, ще 6289 — поранені. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Також російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки отримала важкі поранення 84-річна жінка. Він цих травм вона померла.
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