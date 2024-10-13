Уночі РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами, авіаракетами Х-59 та запустила 68 "Шахедів"

У ніч на 13 жовтня ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також 68-ма ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Фото: повітряні сили

36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

"Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!", — наголошують в ПС ЗСУ.