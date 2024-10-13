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Із зони бойових дій Донецької області евакуювали 26 дітей

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Із зони бойових дій Донецької області евакуювали 26 дітей
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж доби російська армія 19 разів атакувала мирних жителів Донецької області. Із зони бойових дій вдалося евакуювати 171 людину, у тому числі 26 дітей.

Про це ідеться у ранковому зведенні очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

У Волноваському районі, в селі Улакли Великоновосілківської громади через ворожі обстріли загинула людина. У Курахівці також відомо про загиблого, у Кураховому пошкоджено приватні будинки. 

У Покровську пошкоджено виробниче приміщення, у селищі Шевченко поранено 3 людини, пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено 2 людини.

У Лиманській громаді зруйновано 2 будинки у Закітному, ще 1 — у Торському. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 3 господарські приміщення.

У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 171 людину, у тому числі 26 дітей.

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