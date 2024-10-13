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Росіяни поранили чотирьох цивільних внаслідок обстрілів Харківщини

Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський, Харківський райони. 

Росіяни поранили чотирьох цивільних внаслідок обстрілів Харківщини
Наслідки авіаудару на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Минулої доби російська армія застосовувала проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, КАБ, FPV-дрони. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський, Харківський райони. 

У с. Куп'янськ-Вузловий ворог скинув термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500. Пошкоджено будинок. 

У с. Новоосинове армія РФ атакувала авіабомбою ФАБ-500. Пошкоджено два житлові будинки. 

У с. Кругляківка внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. 

В Козачій Лопані пошкоджено два приватних будинки.

У селі Новоплатонівка ворожий FPV-дрон атакував приватне підприємство. 

У м. Куп’янськ FPV-дрон пошкодив приватний автомобіль. Дістали поранення троє цивільних людей.

У с. Черкаська Лозова внаслідок авіаудару пошкоджено  два приватних будинки. Дістала поранення цивільна особа.

У селі  Мала Данилівка через ворожий авіаудар пошкоджено будинок. Дістала поранення цивільна особа.

У селі Кіндрашівка внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ пошкоджено гараж, дві господарчі споруди.

Село Борова в ніч на 13 жовтня ворог двічі атакував приватні домоволодіння з РСЗВ. ошкоджено два приватних домоволодіння.

Триває евакуація цивільних з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ. 12 жовтня вдалося евакуювати 15 людей.

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