Росіяни поранили чотирьох цивільних внаслідок обстрілів Харківщини

Минулої доби російська армія застосовувала проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, КАБ, FPV-дрони.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський, Харківський райони.
У с. Куп'янськ-Вузловий ворог скинув термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500. Пошкоджено будинок.
У с. Новоосинове армія РФ атакувала авіабомбою ФАБ-500. Пошкоджено два житлові будинки.
У с. Кругляківка внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
В Козачій Лопані пошкоджено два приватних будинки.
У селі Новоплатонівка ворожий FPV-дрон атакував приватне підприємство.
У м. Куп’янськ FPV-дрон пошкодив приватний автомобіль. Дістали поранення троє цивільних людей.
У с. Черкаська Лозова внаслідок авіаудару пошкоджено два приватних будинки. Дістала поранення цивільна особа.
У селі Мала Данилівка через ворожий авіаудар пошкоджено будинок. Дістала поранення цивільна особа.
У селі Кіндрашівка внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ пошкоджено гараж, дві господарчі споруди.
Село Борова в ніч на 13 жовтня ворог двічі атакував приватні домоволодіння з РСЗВ. ошкоджено два приватних домоволодіння.
Триває евакуація цивільних з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ. 12 жовтня вдалося евакуювати 15 людей.