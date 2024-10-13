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Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" на Київщині пошкоджені приватні будинки

Постраждалих серед населення немає. 

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" на Київщині пошкоджені приватні будинки
Фото: ОК "Південь"

У ніч на 13 жовтня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у двох районах Київської області були пошкоджені три приватні будинки.

Про це повідомляє очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

"Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі та тривала більше 10 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", — інформує очільник ОВА. 

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.  Також обійшлося без постраждалих.

"В двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Пошкодження незначні", — додав Кравченко. 

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