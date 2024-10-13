Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" на Київщині пошкоджені приватні будинки

У ніч на 13 жовтня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у двох районах Київської області були пошкоджені три приватні будинки.
Про це повідомляє очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.
"Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі та тривала більше 10 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", — інформує очільник ОВА.
Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Також обійшлося без постраждалих.
"В двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Пошкодження незначні", — додав Кравченко.
- У ніч на 13 жовтня ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також атакував 68-ма ударними БпЛА.