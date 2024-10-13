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Deep State: росіяни розстріляли 9 українських військовополонених в Курській області

Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи в Курській області.

Deep State: росіяни розстріляли 9 українських військовополонених в Курській області
ростріл українських військовополонених
Фото: Deep State

Російські війська розстріляли 9 українських військовополонених в Курській області.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

"10 жовтня росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", — ідеться у повідомленні.

Як пишуть аналітики, Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи в Курській області, але відновити втрачене вкрай важко.

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