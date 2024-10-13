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Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо ймовірного розстрілу росіянами 9 українських полонених

Ворог повинен понести всю відповідальність.

Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо ймовірного розстрілу росіянами 9 українських полонених
Фото: Макс Требухов

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області РФ.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив у соцмережах.

"У соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян", — ідеться у повідомленні.

Омбудсман наголосив, що такі дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність.

"Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!", – наголосив він.

  • За інформацією аналітичного проєкту DeepState росіяни розстріляли 9 українських військовополонених в районі н.п. Зелений Шлях в Курській області.
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