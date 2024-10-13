У Рівному підліток тікав від правоохоронців на викраденому автомобілі

Хлопець врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки.

У Рівному 14-річний хлопець тікав від правоохоронців на викраденому автомобілі, повідомили у Патрульній поліції.

“Учора вранці ми помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати”, ‒ йдеться у повідомленні.

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації.

На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки.

Патрульні його затримали.

“Хлопець зізнався, що автомобіль не його ‒ він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися”, ‒ зазначили патрульні.

На місце події викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.