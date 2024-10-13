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У Рівному підліток тікав від правоохоронців на викраденому автомобілі

Хлопець врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки.

У Рівному підліток тікав від правоохоронців на викраденому автомобілі
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

У Рівному 14-річний хлопець тікав від правоохоронців на викраденому автомобілі, повідомили у Патрульній поліції.

“Учора вранці ми помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати”, ‒ йдеться у повідомленні.

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації.

На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки.

Патрульні його затримали. 

“Хлопець зізнався, що автомобіль не його ‒ він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися”, ‒ зазначили патрульні.

На місце події викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.

  • Кілька днів тому у Волинській області водій з ознаками наркотичного сп’яніння втік від поліції та поїхав у Рівне. Під час переслідування він їхав зі швидкістю 160 км/год та навіть подзвонив у поліцію, заявивши, що за ним женуться патрульні.
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