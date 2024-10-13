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Сибіга: Міжнародна спільнота повинна жорсткіше відреагувати на страти росіянами українських воїнів

Міжнародна спільнота повинна видати ордери МКС на арешт російських злочинців.

Сибіга: Міжнародна спільнота повинна жорсткіше відреагувати на страти росіянами українських воїнів
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі X.

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни", — зазначив очільник МЗС України.

Сибіга підкреслив, що страти українських полонених стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів - видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

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