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З прикордонних громад Сумщини евакуювали 143 дитини

За тиждень з прикордонних громад Сумської області було евакуйовано 535 осіб.

З прикордонних громад Сумщини евакуювали 143 дитини
Фото: Сумська ОВА

За останній тиждень з прикордонних громад Сумської області було евакуйовано 535 осіб з них — 143 дитини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"На Сумщині продовжується евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області", — додають в ОВА.

Загалом із Сумщини евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей. Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів 5-кілометрової та поза межами 5-километрової зони від державного кордону України.

"З окремих громад області продовжується обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком м. Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади", — зазначають у повідомленні.

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