Будинок у Куп’янську після влучання авіабомби

За тиждень Росія застосувала проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголошує, що головне не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості.

"Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор", — додав президент.