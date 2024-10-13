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Над Черкащиною сили ППО збили 12 "Шахедів", є пошкодження

Уламки ворожих безпілотників пошкодили житлові будинки.

Над Черкащиною сили ППО збили 12 "Шахедів", є пошкодження
Збитий "шахед"
Фото: ДПСУ

Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Золотоніському районі Черкаської області пошкоджено житлові будинки. 

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Майже десять годин поспіль наша область була на тривозі. У цей час оборонці неба відбивали чергові ворожі атаки", — написав Табурець. 

За попередніми даними, силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах області знищено 12 ворожих БпЛА.

"На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь. У решті випадків — без наслідків", — йдеться в повідомленні. 

  • Загалом, ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 і 68-ма ударними БпЛА.
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