Над Черкащиною сили ППО збили 12 "Шахедів", є пошкодження

Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Золотоніському районі Черкаської області пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Майже десять годин поспіль наша область була на тривозі. У цей час оборонці неба відбивали чергові ворожі атаки", — написав Табурець.

За попередніми даними, силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах області знищено 12 ворожих БпЛА.

"На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь. У решті випадків — без наслідків", — йдеться в повідомленні.

У ніч на 13 жовтня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у двох районах Київської області були пошкоджені три приватні будинки.