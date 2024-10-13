Розпочався збір заявок на відібрання ДНК-зразків в українців за кордоном

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) розпочала приймання заявок на відбір ДНК в українців, які через війну вимушено перебувають в Італії, Іспанії та Португалії.

Про це МКЗБ повідомила у своєму телеграм-каналі.

Йдеться про громадян нашої країни, чиї родичі зникли безвісти внаслідок війни.

Реєстрація на відбір ДН триватиме до 15 листопада 2024 року.

“Якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ”, ‒ йдеться у повідомленні.

Для запису на відбір ДНК зразків просять залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням oic.icmp.int або надати відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні Telegram, Viber, Whatsapp).