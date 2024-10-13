Розпочався збір заявок на відібрання ДНК-зразків в українців за кордоном

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) розпочала приймання заявок на відбір ДНК в українців, які через війну вимушено перебувають в Італії, Іспанії та Португалії.
Про це МКЗБ повідомила у своєму телеграм-каналі.
Йдеться про громадян нашої країни, чиї родичі зникли безвісти внаслідок війни.
Реєстрація на відбір ДН триватиме до 15 листопада 2024 року.
“Якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ”, ‒ йдеться у повідомленні.
Для запису на відбір ДНК зразків просять залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням oic.icmp.int або надати відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні Telegram, Viber, Whatsapp).
- Станом на початок жовтня у Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є понад 59 тисяч записів. Серед записаних – понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зниклі безвісти за особливих обставин. Серед них 1769 – це діти віком до 18 років.