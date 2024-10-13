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ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії

Аналітики посилаються на власні джерела та зазначають, що російський бомбардувальник могли збити під час скидан плануючих бомб.

ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
Фото: міноборони РФ

Український винищувач F-16 ймовірно міг збити російський Су-34 у незазначеному районі воєнних дій 12 жовтня.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на власні джерела.

"Український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли той скидав плануючі бомби ФАБ з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків, російські джерела підтвердили загибель екіпажу Су-34, однак заперечили  зв'язок з Україною. 

"Су-34 міг розбитися внаслідок технічної несправності або людської помилки", — зазначили в Інституті.

У ISW також заявили, що не можуть незалежно підтвердити ці повідомлення, "але якщо це підтвердиться, цей інцидент стане першим українським знищенням російського пілотованого літака за допомогою наданого Заходом винищувача F-16".

  • Раніше біля Костянтинівки Донецької області російський винищувач збив свій же новітній важкий літальний апарат С-70 “Мисливець”. 
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