Офіс генпрокурора відкрив провадження через ймовірний розстріл 9 українських військовополонених

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.
Відтак розпочате розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — наголосив Андрій Костін.
- За інформацією аналітичного проєкту DeepState росіяни розстріляли 9 українських військовополонених в районі н.п. Зелений Шлях в Курській області.
- Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій щодо розстрілу.
- Глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів - видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців та посилити санкційний тиск.