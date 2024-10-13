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Офіс генпрокурора відкрив провадження через ймовірний розстріл 9 українських військовополонених

Розпочате розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Офіс генпрокурора відкрив провадження через ймовірний розстріл 9 українських військовополонених
Фото: 5.ua

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

Відтак розпочате розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — наголосив Андрій Костін.

  • За інформацією аналітичного проєкту DeepState росіяни розстріляли 9 українських військовополонених в районі н.п. Зелений Шлях в Курській області.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів - видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців та посилити санкційний тиск.
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