Офіс генпрокурора відкрив провадження через ймовірний розстріл 9 українських військовополонених

Розпочате розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

Відтак розпочате розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — наголосив Андрій Костін.

За інформацією аналітичного проєкту DeepState росіяни розстріляли 9 українських військовополонених в районі н.п. Зелений Шлях в Курській області.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій щодо розстрілу.