На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на водія мопеда

У Херсонській області черговою жертвою російської атаки став 34-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ще одна людина в Херсонській області стала жертвою російської агресії. Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, який рухався на мопеді дорогою Новодмитрівка-Кизомис. На жаль, поранення виявилися смертельними. Потерпілий загинув на місці. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вдень під час обстрілу селища Білозерка постраждав 47-річний чоловік.